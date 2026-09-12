Митева възмутена: Да не хвърляме хората един срещу друг
Не е нормално премиерът Кирил Петков да тормози нашите депутати, каза народният представител от ИТН
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Не е нормално премиерът Кирил Петков да тормози нашите депутати, каза народният представител от ИТН
Лео превъзхожда леко на клубно ниво, Кристиано - на национално
"Джино, победител", скандират фенове на "ВИП брадър" в сайтове и форуми. Мнозина смятат, че той трябва да бъде финалист тази вечер, защото се е държал...