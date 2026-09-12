Официално: Еди Рея си тръгва от Лацио
Рим. Еди Рея потвърди официално, че напуска Лацио. Наставникът определи и причините - провала в класирането и предстоящото отсъствие в европейските ту...
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Рим. Еди Рея потвърди официално, че напуска Лацио. Наставникът определи и причините - провала в класирането и предстоящото отсъствие в европейските ту...
Рим. Наставникът на Лацио Еди Рея призна, че "не е планирал" домакинската загуба срещу Лудогорец. Българският шампион удари италианския гранд насред Р...
Рим. Старият, нов треньор на "Лацио" Еди Рея показа магьоснически способности. Той успя да преобрази "орлите" за дни и ги изведе до победа 1:0 над "Ин...