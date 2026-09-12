Всичко за Еден Азар

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Еден Азар в Челси до 2021 година

Еден Азар в Челси до 2021 година

Лондон. Крилото на Челси Еден Азар, подписа нов петгодишен договор с клуба, информират медиите на Острова. Така белгиецът трябва да остане на "Стамфор...

12 февруари | 15:45
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