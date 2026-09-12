Край! Бивша звезда на Челси и Реал Мадрид взе съдбовно решение
По време на 16-годишната си кариера той спечели Висшата лига, Лига Европа и Ла Лига
Следете всички новини, анализи и коментари за Еден Азар. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
По време на 16-годишната си кариера той спечели Висшата лига, Лига Европа и Ла Лига
Звярън вдига над 350 км в час
Надапателят на Челси поема към испанската столица
Представят го в Реал Мадрид до дни
Зидан и "кралете" дават 100 милиона
В Испания твърдят, че звездата се е разбрал за трансфер
Реал Мадрид с най-сериозен интерес към белгиеца
Реал Мадрид ще трябва да извади сумата ако иска звездата
"Кралете" ще са активни на трансферния пазар пред януари
Видео от мача - ТУК! Соченият за потенциална изненада отбор на Белгия се събуди с 3:0 над гордите играчи на Ирландия. Спазена беше традицията Червен...
Полузащитникът на "Челси" Еден Азар бе определен за играч на сезона от Асоциацията на професионалните футболисти (PFA). 24-годишният белгиец, който м...
Лондон. Крилото на Челси Еден Азар, подписа нов петгодишен договор с клуба, информират медиите на Острова. Така белгиецът трябва да остане на "Стамфор...
Лондон. Звездата на Челси Еден Азар разкритикува тактиката на Жозе Моуриньо след загубата с 1:3 от Атлетико Мадрид и отпадането на полуфиналите в Шамп...