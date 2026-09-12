Да успееш въпреки държавата
София. "Възможно е да се прави бизнес в България. Но е сложно", пише списание Economist в новия си брой. В материал от секция Бизнес със заглавие "Да...
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София. "Възможно е да се прави бизнес в България. Но е сложно", пише списание Economist в новия си брой. В материал от секция Бизнес със заглавие "Да...
София. "Раждането на гражданското общество" е озаглавен материал в списание Economist, посветен на случващото се в страната в последните 100 дни, в ко...
София. Световното списание The Economist публикува пространен материал за медийната свобода в България. Изданието твърди, че медийният плурализъм е "т...