Джордж Гарзон: Имате гениални музиканти
Стара Загора. „Не е лесно да го кажа, може би е за пръв път, но според мен вие наистина имате толкова много гениални музиканти". Това заяви на сбогува...
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Стара Загора. „Не е лесно да го кажа, може би е за пръв път, но според мен вие наистина имате толкова много гениални музиканти". Това заяви на сбогува...
Стара Загора. "Тази вечер на старозагорския Джаз Форум имах невероятното удоволствие и чест да свиря с един от най-емблематичните саксофонисти на наше...
Световноизвестният саксофонист Джордж Гарзон ще дава ценни съвети на млади музиканти у нас. Преподавателят от колежа "Бъркли" ще изнесе безплатно майс...
Стара Загора. Световноизвестният саксофонист Джордж Гарзон ще бъде голямата звезда на тазгодишния фестивал „Джаз форум Стара Загора", съобщиха организ...