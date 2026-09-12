Какво погуби Джон Макафи
Той беше открит мъртъв в испански затвор, където изчакваше да бъде екстрадиран
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Той беше открит мъртъв в испански затвор, където изчакваше да бъде екстрадиран
Макафи е бил открит в килията си в ареста
Джон МакАфи, създателят на антивирусна програма, носеща неговото име, бе задържан в САЩ заради шофиране под въздействието на наркотици, съобщиха местн...