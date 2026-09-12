Джеймс Артър към меломаните в Банско: Страхотни сте
„Страхотни сте, Банско". С тези думи Джеймс Артър – хедлайнерът на Международния фестивал „Банско бийт", поздрави хилядите меломани в курортния град....
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„Страхотни сте, Банско". С тези думи Джеймс Артър – хедлайнерът на Международния фестивал „Банско бийт", поздрави хилядите меломани в курортния град....
Джеймс Артър беше в България за финала на третото издание на българския X Factor, където пя с една от финалистките - Михаела Маринова. Сега признава,...
Джеймс Артър отново ще пее у нас. Прочутият британец ще е сред звездите, които идват за фестивала "Банско бийт" на 10 и 11 юли. Той стана популярен пр...
Джеймс Артър, победителят в британския X фактор, ще стане част от третия сезон на родното издание на формата. Той влиза в Къщите на съдиите, за да по...