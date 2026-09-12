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Двоен атентат в Йемен

Двоен атентат в Йемен

Двоен атентат във военна база към международното летище в йеменския пристанищен град Аден. Това съобщава АФП, позовавайки се на свой източник. Най-ма...

06 юли | 7:46
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