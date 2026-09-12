Двоен атентат в Йемен
Двоен атентат във военна база към международното летище в йеменския пристанищен град Аден. Това съобщава АФП, позовавайки се на свой източник. Най-ма...
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Двоен атентат във военна база към международното летище в йеменския пристанищен град Аден. Това съобщава АФП, позовавайки се на свой източник. Най-ма...
Най-малко 12 души загинаха, а над 55 бяха ранени при двоен атентат в предградие на сирийската столица Дамаск, съобщи Би Би Си, като цитира местната дъ...
Двоен бомбен атентат в Източен Багдад днес следобед уби 28 души и рани над 50, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес. Атентатор самоубиец с...