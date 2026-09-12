Всичко за "движение България На Гражданите"

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Приеха и Кунева в ЕНП

Приеха и Кунева в ЕНП

Партията на Меглена Кунева "Движение България на гражданите" стана официално част от Европейската народна партия. Политическата формация беше приета з...

01 юни | 21:15
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