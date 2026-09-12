Приеха и Кунева в ЕНП
Партията на Меглена Кунева "Движение България на гражданите" стана официално част от Европейската народна партия. Политическата формация беше приета з...
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Партията на Меглена Кунева "Движение България на гражданите" стана официално част от Европейската народна партия. Политическата формация беше приета з...
Депутати от квотата на "Движение България на гражданите" в групата на Реформаторския блок се ядосаха на колегите си. Причината е, че техен представите...
София. Трябва да се влага смисъл в провеждането на избори. Това обяви тази сутрин лидерът на „Движение България на гражданите” в предаването „Денят за...