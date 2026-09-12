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Взрив в Турция, има ранени

Взрив в Турция, има ранени

Взрив стресна жителите на Истанбул, предаде Ройтерс, цитирани от Би Ти Ви. По първоначална информация се смяташе, че става въпрос за взривил се електр...

01 декември | 18:30
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