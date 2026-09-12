Бомба рани двама в църква в Атина
Самоделката била поставена в метална кутия
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Самоделката била поставена в метална кутия
Трима младежи, на 25,17 и 15 години, са загинали на място при катастрофа с БМВ на пътя между старозагорскте села Ветрен и Николаево, община Николаево.
Взрив стресна жителите на Истанбул, предаде Ройтерс, цитирани от Би Ти Ви. По първоначална информация се смяташе, че става въпрос за взривил се електр...