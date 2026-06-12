Путин си намали заплатата с 10%
Орязани са възнагражденията на премиера, министрите и главния прокурор Руският президент Владимир Путин оряза с 10% заплатата си, както и тази на пре...
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Орязани са възнагражденията на премиера, министрите и главния прокурор Руският президент Владимир Путин оряза с 10% заплатата си, както и тази на пре...