Ремонтират мостовете по "Хемус" и "Тракия"
Русе. Ремонтите на трите моста - при Витиня на магистрала "Хемус" и два на магистрала "Тракия", ще започнат до месец. Това обяви в Русе регионалният м...
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Русе. Ремонтите на трите моста - при Витиня на магистрала "Хемус" и два на магистрала "Тракия", ще започнат до месец. Това обяви в Русе регионалният м...
Наводнение грози село Попина, където помпите не работят
Свищов. Близо 300 камиона продължават да чакат при при ферибота Свищов-Зимнич и на граничния пункт Кардам. Изчакващите камиони за ферибота са около 90...
Русе. Президентът Росен Плевнелиев ще инспектира днес Дунав мост, част от който преди два дни се срути и преминаването по него временно беше блокирано...
Русе. Движението на ТИР-ове по Дунав мост беше възобновено. "Пътна инфраструктура" съобщи, че от 19 часа е пуснато движението на тежкотоварни автомоби...
Оряхово. Дупката на Дунав мост отклони част от трафика към ферибота в Оряхово. "Работим денонощно и ние, и румънците, на час и 15 минути правим по еди...
Русе. Движението по Дунав мост е спряно заради дупка на шосето. "Появил се отвор на пътното платно на моста откъм българска страна налага ограничаване...