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Уволниха горски шеф в Гърмен

Уволниха горски шеф в Гърмен

Със заповед на директора на Югозападното държавно предприятие инж. Дамян Дамянов е уволнен шефът на Държавно горско стопанство „Гърмен" Денислав Шенго...

24 април | 13:05
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