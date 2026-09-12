Шеф и двама горски пред уволнение
Не спрели джип с незаконни дърва, позволили неправомерна сеч Зам.-директорът на Държавно горско стопанство - Първомай инж. Йордан Кочев и горският ст...
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Не спрели джип с незаконни дърва, позволили неправомерна сеч Зам.-директорът на Държавно горско стопанство - Първомай инж. Йордан Кочев и горският ст...
Предишният директор бе уволняван 3 пъти Държавно горско стопанство – Симитли вече има нов директор. Костадин Касапов поема управлението, той е завърш...
Дават дружеството на прокурор, наказаха лесовъд и надзирател Югозападното държавно предприятие прекрати договора на фирма, която добивала дърва в пла...
Досегашният зам.-директор на Държавно горско стопанство – Петрич Стоян Дагалов вече е шеф. Той сменя на ръководния пост Христо Коларов, чийто договор...
Директорът на Държавното горско стопанство във Видин Веселка Борисова е осободена от длъжност, съобщиха от Министерството на земеделието. Причината са...
Със заповед на директора на Югозападното държавно предприятие инж. Дамян Дамянов е уволнен шефът на Държавно горско стопанство „Гърмен" Денислав Шенго...
Благоевград. Инженер Калин Зашев за втори път оглавява Държавно горско стопанство – Благоевград. Той е назначен на поста, който бе освободен от предше...