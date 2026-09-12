Тръгва „хазартното“ дело срещу Божков. Щетата е за 560 милиона лева!
Васил Божков е предаден на съд като подбудител в съучастие с длъжностни лица от бившата Държавна комисия по хазарта
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Васил Божков е предаден на съд като подбудител в съучастие с длъжностни лица от бившата Държавна комисия по хазарта
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