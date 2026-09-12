Изненада от Германия. Свързана с фалшивите дневници
Дневниците първо бяха публикувани от списание "Щерн" през 80-те г. на миналия век
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Дневниците първо бяха публикувани от списание "Щерн" през 80-те г. на миналия век
С нея на времето можело да се купят 2 кг месо, 2 кг сирене и 1,2 л ракия
Държавният архив в Монтана извади от хранилището си и показа стари книги от 17 до 19-ти век. Изложбата е подредена по повод международния ден на архив...
Шефът на Държавния архив в Хасково е зад решетките заради притежание на незаконнопридобити артефакти и монети. Окръжна прокуратура-Хасково привлече к...
Стара Загора. Целият фонд на Държавния архив в Старозагорско в момента се съхранява на няколко различни места в стари и неподходящи помещения. Това ст...
Благоевград. Документи от Държавния архив ще решат изхода на делото за спорни гори. Горските масиви открай време са в землището на разложкото село Ел...