Откриват София Филм Фест тази вечер
Деветнайсетото издание на София Филм Фест ще бъде открито тази вечер. Първата прожекция е от 19.30 ч. в зала 1 на НДК на новия български филм "Досието...
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Деветнайсетото издание на София Филм Фест ще бъде открито тази вечер. Първата прожекция е от 19.30 ч. в зала 1 на НДК на новия български филм "Досието...
Христо Шопов е Марков във филма "Досието Петров", който тръгва в избрани кина от 6 март. Неговият герой се движи на границата между официозното битие...