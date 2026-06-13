Актьор счупи пръст на Майк Тайсън
Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Майк Тайсън счупи пръст по време на снимките на предстоящия блокбъстър "Ip Man 3". В лентата блести...
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Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Майк Тайсън счупи пръст по време на снимките на предстоящия блокбъстър "Ip Man 3". В лентата блести...