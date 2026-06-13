“Пощенска картичка от …”: Казанлък – Долината на розите и тракийските царе
Казанлък е част от националната кампания „Пощенска картичка от…“, инициативата е под егидата на Министерството на туризма
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Казанлък е част от националната кампания „Пощенска картичка от…“, инициативата е под егидата на Министерството на туризма