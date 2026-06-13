Японец изследва добруджанския говор от двете страни на Дунава
Лингвист от Япония проучва говора на добруджанци, които живеят от двете страни на Дунава. 27 годишният специализант в Софийския университет Кента Суга...
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Лингвист от Япония проучва говора на добруджанци, които живеят от двете страни на Дунава. 27 годишният специализант в Софийския университет Кента Суга...