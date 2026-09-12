Рокери протестират срещу добив на газ от въглища в Добруджа
Добрич. Голямо рокерско шествие на мотори потегля по обяд от Варна, като ще мине през Балчик и Каварна, където феновете на моторите ще се поклонят на...
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Добрич. Голямо рокерско шествие на мотори потегля по обяд от Варна, като ще мине през Балчик и Каварна, където феновете на моторите ще се поклонят на...
София. Френският петролен и газов гигант Total ще започне проучванията за наличието на газ в блока "Хан Аспарух" в дълбоките води на Черно море през ю...
Страната разглежда и България като потенциален пазар