Първанов: Не правя партиен борд или група за натиск
Интервю с Георги Първанов, президент (2002-2012) - Г-н Първанов, какво имахте предвид, като казахте, че дискусионните клубове ще имат и организационн...
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Интервю с Георги Първанов, президент (2002-2012) - Г-н Първанов, какво имахте предвид, като казахте, че дискусионните клубове ще имат и организационн...
Президентът стартира дискусионни клубове, търсещи големия успех на България
Дискусионни клубове ще привличат можещи и мислещи хора с леви виждания