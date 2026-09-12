Свада между 30 роми заради бито хлапе
Плевен. Тридесетина роми от плевенското с. Дисевица се биха заради скандал между две фамилии. Хлапе от Асенови било хванато от Митеви в двора им. Запо...
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Плевен. Тридесетина роми от плевенското с. Дисевица се биха заради скандал между две фамилии. Хлапе от Асенови било хванато от Митеви в двора им. Запо...
„Кметът не натисна клаксона", обвини го лелята Пенка
Плевен. 3-годишно дете загина в катастрофа на пътя край село Дисевица. Бащата е шофирал автомобил, който се блъснал в електрически стълб край шосе...