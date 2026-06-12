Кючукова: Лувърът е шанс за туризма ни, да не го изпускаме
Ивелина Кючукова е дипломиран в София и Париж археолог. Специализирала е в Рим, Ватикана, Берлин, Атина и Фрибург (Швейцария). Работила е във френския...
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Ивелина Кючукова е дипломиран в София и Париж археолог. Специализирала е в Рим, Ватикана, Берлин, Атина и Фрибург (Швейцария). Работила е във френския...