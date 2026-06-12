"Левски" със собствен тв. канал
"Левски тв" да е част от платения пакет на Диема Екстра, обмислят на Герена
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"Левски тв" да е част от платения пакет на Диема Екстра, обмислят на Герена
"Нова броудкастинг груп" залага на Бербатов в битката на спортния пазар. Медията закупи телевизионните правата за домакинските мачове на ПАОК в гръцко...
Край на гледането без пари! Само един мач на кръг от "А" група ще върви по "Диема" от 27 февруари, когато се възобновява първенството ни. Останалите щ...
Феновете ще могат да се радват на висококачествена картина от "А" група от 21 февруари. Това обяви агенция Блиц, позовавайки се на информация от "Нова...