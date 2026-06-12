Сакскобургготски: Диалогичността на Желю Желев беше ключова
София. Диалогичността на Желю Желев беше нещо ключово, търпението и скромността му. Така Симеон Сакскобургготски отговори на въпроса кой от примерите...
Следете всички новини, анализи и коментари за Диалогичност. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. Диалогичността на Желю Желев беше нещо ключово, търпението и скромността му. Така Симеон Сакскобургготски отговори на въпроса кой от примерите...