Девизът "Свобода или смърт" навърши 250 години
Използвалият думите за първи път на английски език остава в историята на САЩ
Следете всички новини, анализи и коментари за Девиз. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Използвалият думите за първи път на английски език остава в историята на САЩ
Есенната сесия на 49-ото Народно събрание (НС) започна в сградата на бившия Партиен дом
Развенча римския принцип на управление разделяй и владей
Пламен Николов е философ, превежда поезия, работил е за американска спортна компания
Дава указания на младите в партията си
Кърджали. „Традиции и труд – достойно бъдеще" е девизът на Кирково, които местният парламент прие на тържествена сесия по случай 100 години от създав...
Родни владетели плашели врагове с конски опашки и лъвове