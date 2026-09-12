Всичко за Девиз

Следете всички новини, анализи и коментари за Девиз. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Общество Политика
Кирково избра свой девиз

Кирково избра свой девиз

Кърджали. „Традиции и труд – достойно бъдеще" е девизът на Кирково, които местният парламент прие на тържествена сесия по случай 100 години от създав...

27 март | 12:42
0 коментара
4983