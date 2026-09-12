Засилват контрола в добричките детски градини
В тях масово се водят болни деца
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В тях масово се водят болни деца
Кметът Добри Беливанов е изпратил писма до директорите на детските градини в града
Обединените детски заведения - три на брой на територията на град Генерал Тошево въведоха пропускателен режим, съобщават от добруджанското кметство. М...