Дерматоложка каза как да се пазим от кожни заболявания през зимата
Софийската вода е мека и децата с атопичен дерматит могат да бъдат къпани ежедневно
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Софийската вода е мека и децата с атопичен дерматит могат да бъдат къпани ежедневно
Ваксинацията на едрия преживен добитък срещу заразния нодуларен дерматит започва в петък. 150 000 са дозите, които ще бъдат разпределени в стопанства...
От тази сутрин инспектори от БАБХ -Хасково започнаха умъртвяването на болните животни с потвърден и лабораторно вече заразен нодуларен дерматит в дими...