Потомка на Захари Стоянов поздрави Варна за Деня на будителите
Потомка на българския революционер и писател Захари Стоянов - Тоня Борисова, се включи в честването на Деня на народните будители във Варна, по покана...
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Потомка на българския революционер и писател Захари Стоянов - Тоня Борисова, се включи в честването на Деня на народните будители във Варна, по покана...
Благоевград. С „Час по родолюбие" и полагане на цветя на паметниците на будителите община Благоевград ще отбележи Деня на народните будители. Събитият...
"Сиела" сваля цените за 1 ноември