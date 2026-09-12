Всичко за Ден На Земята

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Отбелязваме Деня на Земята

Отбелязваме Деня на Земята

Днес отбелязваме Международния ден на Земята. Международен ден на Земята (Ден на Земята) е най-големият нерелигиозен празник в света отбелязван от на...

22 април | 6:11
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