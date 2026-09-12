Младежи от ГЕРБ садят дръвчета край храма на Ванга
За осми път пореден път МГЕРБ-Благоевград организира регионалната инициатива „Да пуснем корени в България". Стотици младежи от партията ще се съберат...
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За осми път пореден път МГЕРБ-Благоевград организира регионалната инициатива „Да пуснем корени в България". Стотици младежи от партията ще се съберат...
По случай Световни ден на Земята СОУ "Неофит Рилски" в Банско организира спортен празник под надслов "Да играем заедно". Училищният двор се оказа тес...
С традиционната колоездачна обиколка на Кърджали стартира 22 април - Международния ден на Земята в града край Арда. Празникът продължи с аранжиране на...
С екопоход в четвъртък започнаха инициативите, посветени на Деня на Земята, организирани от Дирекцията на „Национален парк „Рила" и РИОСВ-Благоевград....
Днес отбелязваме Международния ден на Земята. Международен ден на Земята (Ден на Земята) е най-големият нерелигиозен празник в света отбелязван от на...
С пъстър празник отбелязаха Деня на Земята трите училища в симитлийска община. Домакините от ОУ „Св. Паисий Хилендарски" в най-многолюдното село в об...
С велообиколка започнаха празничните прояви в Кърджали по случай 22 април Деня на Земята. Участниците се включиха и в надпреварата по майсторско упра...
Продължават проявите в Кърджали, посветени на Световния ден на Земята. Ученици от почти всички учебни заведения яхнаха велосипеди, за да участват в ор...
Кърджали. По повод Деня на Земята във вторник ученици от кърджалийското училище „Св.Св. Кирил и Методий" почистиха училищния двор и класните стаи....
Благоевград. Община Банско ще остане на тъмно на 29 март за времето от 20:30 до 21:30 часа. Този път обаче липсата на светлина няма да е заради авария...
Стара Загора.С практична екоакция отбелязаха днешния Световен ден на Земята кандидати-депутати от листата от ГЕРБ в 27-ми МИР Стара Загора. Герберит...
Бургас. Бургас. Над 80 чувала с отпадъци събраха ученици и студенти в резерват "Ропотамо". В акцията по почистването се включиха близо 100 учащи. Най-...