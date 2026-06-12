Реставрират фонтан на 120 години в Пловдив
Фонтанът на Деметра в Пловдив отива на реставрация. Днес работниците започнаха подготовката за свалянето на скулптурата на богинята на плодородието, к...
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Фонтанът на Деметра в Пловдив отива на реставрация. Днес работниците започнаха подготовката за свалянето на скулптурата на богинята на плодородието, к...