Откриха делва на 15 века на пъпа на Варна
Варна. Делва от късноантичната епоха разкопаха строителните работници на бул. "Княз Борис", докато извършват ремонта на ларгото във Варна. Находката е...
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Варна. Делва от късноантичната епоха разкопаха строителните работници на бул. "Княз Борис", докато извършват ремонта на ларгото във Варна. Находката е...
Делва от късноантичната епоха разкопаха строителните работници на бул. „Княз Борис", докато извършват ремонта на ларгото във Варна. Находката е точно...
Пловдив. Лют скандал избухна по време на вечерята на част от чужденците в "Ботев" (Пд) - Куртеан, Лукин и Хамза, съобщи "Под тепето" . Едно от децата...
Предполага се, че керамичният съд е изработен в древността