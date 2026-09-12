Лошото момче, което промени киното
Българска актриса го изпрати в последния му път
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Българска актриса го изпрати в последния му път
Любимото му куче ще се радва на грижите и на Бриджит Бардо
Тое свързано с неговото погребение
Какво написа той по повод смъртта на легендата
И написа трогателни думи
Париж. Ален Делон реши да се откаже от позицията си на доживотен почетен председател на Комитета "Мис Франция". Причината е недоволството на ръководст...