Тези ниви станаха златни! Скочи цената за декар
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Отнася се за определени райони
Поне 150 лв. подпомагане за декар лозе е необходимо, за да има справедливо финансиране, а не 20 - 30 лв., както е в момента. "Държавата трябва да диф...
Добрич. Два пъти почти по-скъп е декар земя в Добричка област от средното за страната, сочат данни на статистическото бюро за 2013 г. Средната цена в...
Добрич. Рекордна цена регистрираха в доблруджанската община Генерал Тошево при проведения в края на миналата седмица конкурс за отдаване на земи от...