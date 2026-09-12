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Искат 150 лв. за декар лозе

Искат 150 лв. за декар лозе

Поне 150 лв. подпомагане за декар лозе е необходимо, за да има справедливо финансиране, а не 20 - 30 лв., както е в момента. "Държавата трябва да диф...

28 август | 19:15
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