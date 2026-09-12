Надеждата за издирвания Ники намалява
13-и ден няма следа от момчето
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13-и ден няма следа от момчето
Всеки, който има по-специално дете, е длъжен да се справи с това, отсече певецът
Най-бързата жена с Даун е българка, казва треньорът Слав Петков
НЗОК не поема теста, който струва 1500 лв. Едва 30 на сто от бременните българки си правят генетично изследване за синдрома на Даун, което обезсмисля...
Март Готие хвърли ръкавицата на Джером Лежьон след половин век