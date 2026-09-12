Карадайъ: Думата на 2018 е „Скандал”
През последните 10 г. държавата върви по инерция, посочи председателят на ДПС
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През последните 10 г. държавата върви по инерция, посочи председателят на ДПС
Европредседателството е събитието на 2018 г.
Вече са ясни тримата номинирани в конкурса „Мъж на годината 2015", които събраха най-голям вот от членовете на Академията „Мъж на годината", съставена...
Днес Дарик радио ще излъчи годишното обзорно предаване "Годината", в което по традиция ще бъдат обявени Политикът и Събитието на 2015 г. Медията посоч...
София. Проучванията за добив на газ в "Силистар" и "Терес" започват до 6 месеца. Това съобщи главният редактор на вестник "Стандарт" Славка Бозукова в...
Златните момичета от ансамбъла ни ще се пуснат в уникално картинг състезание, което е съпътстваща част от традиционния благотворителен търг на Дарик р...
София. ПРОФОН и Дарик радио постигнаха съгласие относно използването на музиката, представлявана от дружеството, в програмата на Дарик радио и Дарик 1...