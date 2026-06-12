Без амнистия за данък здраве
След 6 месеца правата ще се възстановяват, ако се платят всички натрупани осигуровки Здравното министерство спира амнистията за данък здраве. Здравно...
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След 6 месеца правата ще се възстановяват, ако се платят всички натрупани осигуровки Здравното министерство спира амнистията за данък здраве. Здравно...