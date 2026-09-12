Даниел Иванов-Аоияма с четвърта поредна загуба в Токио
Даниел Иванов-Аоияма претърпя четвърто поражение на есенния турнир по сумо "Аки башьо" в токийския дворец "Кокугикан", съобщи БГНЕС. "Синята планина"...
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Даниел Иванов-Аоияма претърпя четвърто поражение на есенния турнир по сумо "Аки башьо" в токийския дворец "Кокугикан", съобщи БГНЕС. "Синята планина"...
Токио. Нашият сумист Даниел Иванов-Аоияма отбеляза престижен успех в Токио с победата си над кандидата за "йокодзуна" Кисеносато в схватка от петия де...
Котоошу рисува йероглифи докато му правят традиционната прическа