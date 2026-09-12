Авджиева: Резултатите са налице, когато кмет и Общински съвет работят заедно
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на район „Младост" д-р Цвета Авджиева и кандидатът за общински съветник Йордан Господинов разговаряха с граждани в откритат...
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Кандидатът на ГЕРБ за кмет на район „Младост" д-р Цвета Авджиева и кандидатът за общински съветник Йордан Господинов разговаряха с граждани в откритат...
По време на среща с граждани от Младост кандидатът на ГЕРБ за кмет на столичния район „Младост" д-р Цвета Авджиева отчете свършеното в района. „Първат...
„Важно за нас е районът да става все по-зелен, затова предвиждаме изграждането на нови паркове в местността „ Въртопо", в квартал „Горубляне" пред пощ...