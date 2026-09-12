ЦСКА иска трофей след луда нощ (ОБЗОР)
Румънци зарязаха "Стяуа" заради "червените" 17 в ареста за дрога помрачиха празника на "Армията" Еуфория, пирошоу и невиждана радост в редиците на Ц...
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Румънци зарязаха "Стяуа" заради "червените" 17 в ареста за дрога помрачиха празника на "Армията" Еуфория, пирошоу и невиждана радост в редиците на Ц...
17 души са арестувани от полицията след мача за Купата на България между ЦСКА и "Берое". Има и шестима ранени фенове. Част от задържаните са пристигн...
"Мястото на ЦСКА е в А група и това, че сега сме във В група не променя факта, че работим и се държим като професионалисти". Това заяви треньорът на Ц...
ЦСКА победи Берое с 2:0 в срещата реванш от 1/2-финалите в турнира за Купата на България. След успеха в Стара Загора с 2:0, "червените" отново разгром...
Хора опитаха да изкарат някой допълнителен лев на гърба на ЦСКА. Група ученици между 17 и 18 години обиколиха Борисовата градина с пачки билети, за да...
Вълна от фенове на ЦСКА блокира центъра на София. "Червените" привърженици, дошли от различни краища на страната, започнаха да се събират още около 16...