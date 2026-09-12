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17 ареста след ЦСКА- "Берое"

17 ареста след ЦСКА- "Берое"

17 души са арестувани от полицията след мача за Купата на България между ЦСКА и "Берое". Има и шестима ранени фенове. Част от задържаните са пристигн...

21 април | 7:20
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