КАТ се изтарикати. Акция "Аварийки"
Цивилни полицаи дебнат по пътя
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Цивилни полицаи дебнат по пътя
Феновете на "Ботев" наритаха и ошамариха цивилни полицаи по времена мача "Пирин" - "Ботев" в Благоевград. Пловдивчани биха с 1:0, въпреки двата червен...
И цивилни полицаи ще се включат в охраната на банковите клонове заради разплащането на влоговете от КТБ. "Няма да има мобилизация на полицаи от страна...
Бургас. Брутални обирджии нападнаха и пребиха двама полицаи в Слънчев бряг. Нападателите са били петима и са причакали криминалистите в една от тъмнит...