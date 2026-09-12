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Арест за Сидеров и Чуколов

Арест за Сидеров и Чуколов

Депутатите взеха решение да подкрепят искането на главния прокурор Сотир Цацаров. Те решиха лидерът на "Атака" Волен Сидеров да бъде арестуван със 121...

11 ноември | 10:37
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