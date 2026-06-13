Откриха нов човешки вид (СНИМКИ)
Хомо наледи живели в Африка преди 3 млн г., погребвали мъртъвците си Учени откриха останки от нов човекоподобен вид, който може да промени представит...
Следете всички новини, анализи и коментари за Човешки Вид. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Хомо наледи живели в Африка преди 3 млн г., погребвали мъртъвците си Учени откриха останки от нов човекоподобен вид, който може да промени представит...
Учени откриха фосили от нов вид древно човешко същество в региона на Афар, Етиопия. Изследователите са намерили части от челюст и зъби, които датират...