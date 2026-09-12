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Галиче въстана срещу Чоков

Галиче въстана срещу Чоков

Село Галиче се вдигна на бунт срещу кмета си. 30 души въстанаха срещу Ценко Чоков, който е пети мандат управник. Причината е, че синът му бе освободен...

17 януари | 21:45
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