Наказаха с огън кандидат за стола на Ценко Чоков
Напористият кандидат за кмет на село Галиче – Веселин Тушинов, отново бе ударен с огън. Джипът на Тушинов е бил опожарен към 4 ч. в сряда през нощта....
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Напористият кандидат за кмет на село Галиче – Веселин Тушинов, отново бе ударен с огън. Джипът на Тушинов е бил опожарен към 4 ч. в сряда през нощта....
Синовете на кмета Ценко Чоков – Мартин и Спас се изправят пред съда. За понеделник в Районния съд на Бяла Слатина е насрочено поредното съдебно заседа...
Проверка по всички направления в кметството на село Галиче разпореди главният прокурор Сотир Цацаров. Държавните обвинители са изпратени в селото, за...
Прокуратура във Враца поиска постоянен арест за Мартин Чоков, защото може да се укрие или да извърши друго престъпление, предаде „Конкурент". Адвокатъ...
Село Галиче се вдигна на бунт срещу кмета си. 30 души въстанаха срещу Ценко Чоков, който е пети мандат управник. Причината е, че синът му бе освободен...
Галиче е изложено на системен тормоз от сина на кмета на селото Ценко Чоков- Мартин Чоков. Пострадалият Радослав Илиев разказа пред "Трибали", че пре...
Жители на ромската махала искат оставката на кмета на Галиче Синът на кмета на врачанското село Галиче стана клиент на прокуратурата. Срещу Мартин Це...