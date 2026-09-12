3 метра сняг у нас! Не могат да го изчистят
Къде се води голямата битка с преспите
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Къде се води голямата битка с преспите
Зарязват лукса и правят всичко, за да се харесат на избирателите
Доколко това е ефективен метод за почистване е под въпрос
Двата резервата – природен и археологически „Калиакра" и националния археологически резерват „Яйлата", от 1 април ще бъдат почиствани от безработни, к...
По улиците и пътищата в община Дупница денонощно работят 11 машини за почистване на снега. Основните пътни артерии са проходими. Градският и междугра...
Дежурни екипи разчистваха в неделя десетки паднали дървета и клони в Благоевград. Заради обилния снеговалеж са регистрирани проблеми и в централната ч...