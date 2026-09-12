Пълнят чиниите като невидели! Половин килограм храна от всеки на боклука
Проблемът не е само впечатление от хотелските ресторанти
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Проблемът не е само впечатление от хотелските ресторанти
47-годишната съпруга е бившата моделка на „Максим“ и състезателка по фигурно пързаляне
Доброволци правят демонстрацията в неделя на бул. "Витоша" Пакетирани хора като пилета в тарелки, сервирани човеци в огромни чинии и нещичко на чевер...
Лондон. Британската кралица Елизабет II си търси мияч на чинии срещу 14 000 британски лири годишно. Обявата е публикувана на официалния сайт на монарх...