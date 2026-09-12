Илиян Тимчев сяда на стола на Младен Червеняков
София. Медикът от Берковица Илиян Тимчев днес се закле да спазва Конституцията и законите на страната във всичките си действия и да се ръководи от инт...
Следете всички новини, анализи и коментари за Червеняков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. Медикът от Берковица Илиян Тимчев днес се закле да спазва Конституцията и законите на страната във всичките си действия и да се ръководи от инт...
Монтана. България ще има правителство след 23 дни. То ще бъде експертно, на националното съгласие. Това обяви в Монтана водачът на листата на Коалиция...
София. ГЕРБ раздава колосални суми в редица области на страната, за да си осигурят служебна победа. Това обяви на пресконференция членът на Национални...