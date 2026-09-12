Путин даде знак от Червения площад. Посланията
Ние никога няма да се откажем от любовта към Родината, заяви руският президент
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Ние никога няма да се откажем от любовта към Родината, заяви руският президент
На Червения площад в Москва вече тече зрелищният парад по случай Деня на победата. Руският президент Владимир Путин вече откри тържествата и помоли за...
Зрелищен военен парад ще се състои днес в руската столица. Той се провежда всяка година на този ден, а тази се отбелязват 70 години от Деня на победат...
Москва. Руснаците отбелязват Деня на Русия. Декларацията за държавния суверенитет на Руската Федерация е приет на днешната дата. В страната ще има раз...
Москва. Шейсет и девет години след края на Великата Отечествена война Денят на победата остава най-големият празник за Русия - "ден на националния тр...
Москва. Президентът на Русия Владимир Путин даде старт на щафетата на Олимпийския огън. Той запали тържествено факлата на Олимпийския огън. Той ще мин...