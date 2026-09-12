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Русия празнува

Русия празнува

Москва. Руснаците отбелязват Деня на Русия. Декларацията за държавния суверенитет на Руската Федерация е приет на днешната дата. В страната ще има раз...

12 юни | 6:51
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