Червен индекс за опасност от пожари в 6 области
В 6 области на страната е обявен червен индекс за опасност от пожари. Това съобщава сайтът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ)...
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В 6 области на страната е обявен червен индекс за опасност от пожари. Това съобщава сайтът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ)...
В 6 области на страната е обявен червен индекс за опасност от пожари за 20 август. Това съобщава сайтът на Националния институт по метеорология и хидр...
Червен индекс за пожароопасност е обявен за днес в части от областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Ловеч, Бургас, Ямбол, Хаско...