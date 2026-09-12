Черква оцелява под могила от земя
Днес никой не знае къде е манастирът, опустошен през XIV-XV век В Пенкьовци служил като свещеник свети Софроний Софийски Пенкьовци е пръснато на мах...
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Днес никой не знае къде е манастирът, опустошен през XIV-XV век В Пенкьовци служил като свещеник свети Софроний Софийски Пенкьовци е пръснато на мах...
След 40 г. мълчание камбаната на рухналата църква в плевенското с. Одърне удари отново. Храмът „Света Параскева" е въстановен от местния управник Свил...
Строеж на храм „Св. Успение на Пресвета Богородица" започва в град Батановци, община Перник. Молитвеното последование за полагане на основния камък с...
Стара Загора. Средновековна черква в централния градски парк „5 октомври" най-неочаквано бе разкрита при изкопните работи на т.н. воден цикъл, който с...
Миряни и членове на църковни настоятелства от Кюстендилския край предлагат да се направи национален фонд, който да подпомага ремонта на православни хр...